Новости Одессы и Одесской области

Под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался

Под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался

Два митинга – против произвола в армии и высоких тарифов прошли 6 февраля на Думкой площади. Впрочем, скорее это были на митинги, а одиночные протесты.

Рецепты

Акция против высоких тарифов — так точно. На нее пришла одна единственная женщина.  При этом у нее был узкий длинный баннер, который могли удержать минимум двое. Поэтому, чтобы его развернуть, женщине пришлось привязать свой плакат одним концом к фонарному столбу.

Акция против дедовщины была более многочисленной, но митингом назвать это все равно было сложно.  На нее не собралось и десятка человек. Хотя заявленная проблема более чем актуальная.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как прошел митинг против повышения тарифов на тепло 23 января у памятника апельсину на бульваре Жванецкого. Одесситы решали, как бороться с неподъемной для большинства стоимостью отопления.

Еще похожие новости Одессы:

Фото «Суспільне. Одеса» и XYDESSA

 

 

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить