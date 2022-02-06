Под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался

Два митинга – против произвола в армии и высоких тарифов прошли 6 февраля на Думкой площади. Впрочем, скорее это были на митинги, а одиночные протесты.

Акция против высоких тарифов — так точно. На нее пришла одна единственная женщина. При этом у нее был узкий длинный баннер, который могли удержать минимум двое. Поэтому, чтобы его развернуть, женщине пришлось привязать свой плакат одним концом к фонарному столбу.

Акция против дедовщины была более многочисленной, но митингом назвать это все равно было сложно. На нее не собралось и десятка человек. Хотя заявленная проблема более чем актуальная.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как прошел митинг против повышения тарифов на тепло 23 января у памятника апельсину на бульваре Жванецкого. Одесситы решали, как бороться с неподъемной для большинства стоимостью отопления.

Еще похожие новости Одессы:

Фото «Суспільне. Одеса» и XYDESSA

Цей матеріал також доступний українською