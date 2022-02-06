С заботой о пернатых-хвостатых: спасибо, одесситы!

На углу Преображенской и Книжного переулка, где находится конечная маршруток, следующих на поселок Котовского, пожилая женщина внушает коту-«дворянину» (от слова «двор», понятное дело), что он сегодня уже получил свою порцию еды, «а бабушке и других покормить надо».

Слушаю – поражаюсь: и как той бабушке пенсии на всех «дворян» хватает? А женщина делится опытом: соседи сносят ей остатки еды, она ее делит на порции и среди местных «дворян» распределяет.

При этом, как оказалось, «что попало» одесситка не берет: съестное для местных котиков «должно быть свежим, ну а если сухой корм подкинут – так это вообще лучше всего».

– Ну а как их не кормить? Вон какой холод на улице. Будут голодные – сразу замерзнут, – рассуждает бабушка.

Вот так же, по моим наблюдениям, на бульваре Жванецкого кормит котов каждый день в любую погоду целая группа пожилых одесситок. Ремонт там или не ремонт, а «хвостатики ведь голодные». Коты их уже знают, увидят кормилиц – приветствуют по-своему. В теплую погоду на спинку переворачиваются – радость выражают.

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…На углу Льва Толстого и Нежинской появилось целое птичье царство: ребята из расположенной рядом школы развесили кормушки и скворечники для пернатых. Не просто развесили, еще и кормом каждый день наполняют.

Пробираюсь по одесским улицам в снегопад, наблюдаю: находят время одесситы, чтобы позаботиться и о пернатых, и о хвостатых. Голуби клюют крошки, коты-собачки тут и там получают посильный паек. И все больше замечаю не только кормушек для птичек, но и домиков для хвостатиков.

Не так давно наблюдала, как на Новом базаре две молодые женщины «охотились» за котенком. Малыша то ли подбросили, то ли сам забрел на рынок. Он был напуган, прятался, а обе наши героини пытались его достать из труднодоступного места.

Было мокро и ветрено. Женщины были одеты в светлые красивые модные куртки. Но они словно забыли и о своей одежде, и о том, что пришли на базар по делу. Повторяя: «Он же совсем кроха, пропадет!», дамы все-таки вытащили несчастного котенка, тут же купили ему «детский кошачий паштетик», завернули во что-то, стали решать, как быть с кошачьим малышом дальше…

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Случай из ряда вон? Может быть. Но именно почти так и моя подруга спасла кота, когда торопилась по своим делам. Она с трудом вытащила несчастного грязного кроху из щели забитого полуподвала, куда он сумел пролезть только наполовину и неистово орал от боли и страха… Полуживого хвостатика некуда было деть, он остался у нее и вырос в вальяжного красавца-кота.

Не случайно у нас появилась Кошачья тропа, не случайно памятник Иде Соломоновне во дворе Музея Утесова изображает одесскую бабушку, которая кормит одесских голубей… Это такой одесский творческий отклик на наидобрейшую нашу еще одну золотую страничку в общей копилке доброты и милосердия.

Спасибо, одесситы!

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