Коронавирус в Украине и Одесской области 6 февраля: в стране болеют 500 тысяч человек

Воскресная статистика традиционно показывает меньшие цифры заболеваемости COVID-19. Но, несмотря на выходной, число заболевших велико – 2 788 в Одесском регионе и 27 851 в Украине. При этом Одесская область по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости ковидом. А число людей, которые прямо сейчас болеют коронавирусом превысило полмиллиона человек.

Коронавирус в Одесской области 6 февраля

Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 6 февраля в Одесской области выявили 2 788 новых случая заражения коронавирусом (сутками ранее их было 3874).

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 2 больных (днем ранее — 10). В целом с начала пандемии от COVID-19 на Одесчине умерли 5769 человек.

Выздоровел от коронавируса 181 житель региона, продолжают болеть 41091 человек.

Коронавирус в Украине 6 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 27 851 новый случай COVID-19 (днем ранее – 42 533). Умерли от ковид 109 человек (вчера – 185). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 101 277 украинцев.

Выздоровели 6 089 больных. Продолжают болеть 506 714 человек.

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