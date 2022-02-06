Коронавирус в Украине и Одесской области 6 февраля: в стране болеют 500 тысяч человек

Воскресная статистика традиционно показывает меньшие цифры заболеваемости COVID-19. Но, несмотря на выходной, число заболевших велико – 2 788 в Одесском регионе и 27 851 в Украине. При этом Одесская область по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости ковидом. А число людей, которые прямо сейчас болеют коронавирусом превысило полмиллиона человек.
Коронавирус в Одесской области 6 февраля
Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 6 февраля в Одесской области выявили 2 788 новых случая заражения коронавирусом (сутками ранее их было 3874).
За сутки от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 2 больных (днем ранее — 10). В целом с начала пандемии от COVID-19 на Одесчине умерли 5769 человек.
Выздоровел от коронавируса 181 житель региона, продолжают болеть 41091 человек.
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Коронавирус в Украине 6 февраля
По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 27 851 новый случай COVID-19 (днем ранее – 42 533). Умерли от ковид 109 человек (вчера – 185). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 101 277 украинцев.
Выздоровели 6 089 больных. Продолжают болеть 506 714 человек.
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