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В Одесской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

В Одесской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Полицейские расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие ДТП в селе Кучурган Раздельнянского района. В результате столкновения автомобиля автомобиля «Volkswagen» с велосипедистом, последний погиб.

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О случившемся смертельном ДТП сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что вчера, 5 февраля, около шести часов вечера в селе Кучурган автомобиль «Volkswagen» под управлением 58-летнего жителя Одесского района столкнулся с 66-летним местным жителем, который ехал по проезжей части на велосипеде без световозвращающих элементов.

Сбитый в Кучурганах велосипедист скончался на месте

Потерпевший погиб от полученных травм до приезда скорой.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – медосмотр показал, что он был трезв.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Фото пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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