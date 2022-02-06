Скандал в одесском ТЦ: девушка с ДЦП, которую выгнал охранник, рассказала, что произошло на самом деле (видео)

Одесситка Кристина Ромайская – та самая девушка с детским церебральным параличом (ДЦП), которую на днях охранник ТЦ «Афины» выставил на улицу потому что она якобы «пугала» посетителей – рассказала журналистам, что на самом деле произошло в тот злополучный день.

По словам Кристины, «испугались» не посетители торгового центра, а продавец киоска, где она просто хотела купить кошелек.

Увидев понравившийся ей кошелек, девушка попросила продавщицу показать его, но та отреагировала неадекватно: сначала заявила, что кошелек стоит 700 гривен и потребовала, чтобы девушка отошла, так как товар «не для нее», а затем, когда Кристина, возмутившись такой реакцией, ответила, что у нее есть деньги и дала понять, что не намерена терпеть хамство, подняла крик и вызвала охрану.

Охранник тоже повел себя странно – не разобравшись в ситуации, поддержал продавщицу и выгнал девушку.

«Я увидела ситуацию, как и все, через Интернет. Приехала, мы начали разбираться, а продавщица просто сбежала. Еще говорит: «Ваша дочка не умеет себя вести, пусть попросит прощения». Это притом, что в этом торговом центре Кристина гуляет часто, многие продавцы ее знают»,

– добавила мама Кристины Алена Ромайская.

Но больше всего Кристину и ее маму задело то, что охранник сказал, будто девушка должна везде ходить с мамой. Между тем, Кристине 20 лет и она полностью социализирована и везде передвигается самостоятельно.

Также семью оскорбил тот факт, что окружающие реагируют на людей с ДЦП, как в ХІХ веке.

Теперь же служба охраны ТЦ «Афины» делает все возможное, чтобы загладить вину. А вот арендатор киоска вместе со всеми продавцами скрывается и на контакт не идет.

Кроме того, как стало известно, Кристина Ромайская очень любит рисовать, а также снимается в качестве модели для различных брендов и даже фотографировалась для рекламы «Гуччи».

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне охранник одесского ТЦ «Афины», что на Греческой площади выставил из торгового центра девушку с ДЦП. Свой поступок он объяснил тем, что девушка своим видом и разговорами якобы «пугает людей» и посоветовал ей ходить с мамой.

Пострадавшая не стала обращаться в полицию, но сняла свой разговор с охранником на видео, чтобы придать огласку произошедшему.

Позже на ситуацию в одесском ТЦ отреагировал народный депутат Павел Сушко – он подготовил заявление в полицию и обращение к уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой и уполномоченной по правам людей с инвалидностью Татьяне Баранцовой.

По словам нардепа, государство «должно задействовать все рычаги воздействия, чтобы оградить человека от дискриминации».

Источник: УСИ

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