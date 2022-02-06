В Одессе горела старинная усадьба семьи Тауэр

В ночь на 6 февраля в Одессе спасатели потушили пожар в заброшенном памятнике архитектуры. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что ночью 6 февраля на номер линии спасения 101 поступила информация о пожаре в здании по адресу Обсерваторный переулок, 7.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит крыша и мусор на втором этаже двухэтажного здания.

Площадь возгорания составила 80 кв.м. Спустя час после поступления звонка, в 03:10 пожар был ликвидирован.

Спасатели называют вероятной причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. К тушению огня привлекались пять единиц пожарной техники и 23 спасателя.

И хотя спасатели говорят о неосторожном обращении с огнем, не исключено, что здание могли поджечь специально. Дело в том, что оно является памятником архитектуры местного значения «Усадьба семьи Тауэр». При этом усадьба давно заброшена.

В прошлом годы владельцы земельного участка, где расположено здание, выставили его на продажу под застройку. Но пока старинный дом стоит на своем месте, строить там нельзя. Поэтому и горят в Одессе старинные брошенные дома.

Что касается истории и современного состояния Усадьбы семьи Тауэр, «Одесская Жизнь» посетила этот старинный шедевр архитектуры, о чем и рассказала в своей публикации. Уже тогда мы сделали грустный прогноз, что в скором времени Усадьба семьи Тауэр может исчезнуть навсегда. И вот, как подтверждение, очередной пожар.

Похоже на то, что кому-то не терпится воткнуть не ее месте очередную высотку «с видом на море».

Еще похожие новости Одессы:

Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською