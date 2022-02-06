Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горела старинная усадьба семьи Тауэр

В Одессе горела старинная усадьба семьи Тауэр

В ночь на 6 февраля в Одессе спасатели потушили пожар в заброшенном памятнике архитектуры. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Рецепты

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что ночью 6 февраля на номер линии спасения 101 поступила информация о пожаре в здании по адресу Обсерваторный переулок, 7.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит крыша и мусор на втором этаже двухэтажного здания.

Площадь возгорания составила 80 кв.м. Спустя час после поступления звонка, в 03:10 пожар был ликвидирован.

Спасатели называют вероятной причиной возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. К тушению огня привлекались пять единиц пожарной техники и 23 спасателя.

И хотя спасатели говорят о неосторожном обращении с огнем, не исключено, что здание могли поджечь специально. Дело в том, что оно является памятником архитектуры местного значения «Усадьба семьи Тауэр». При этом усадьба давно заброшена.

В прошлом годы владельцы земельного участка, где расположено здание, выставили его на продажу под застройку. Но пока старинный дом стоит на своем месте, строить там нельзя. Поэтому и горят в Одессе старинные брошенные дома.

Что касается истории и современного состояния Усадьбы семьи Тауэр, «Одесская Жизнь» посетила этот старинный шедевр архитектуры, о чем и рассказала в своей публикации. Уже тогда мы сделали грустный прогноз, что в скором времени Усадьба семьи Тауэр может исчезнуть навсегда. И вот, как подтверждение, очередной пожар.

Похоже на то, что кому-то не терпится воткнуть не ее месте очередную высотку «с видом на море».

Еще похожие новости Одессы:

Фото ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить