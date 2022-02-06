Погода в Одессе 7 февраля: каким будет начало недели?

Погода в Одессе 5 февраля: в городе потеплеет В субботу 5 февраля 2022 года в Одессе ожидаюется потепление. Даже ночью температура воздуха будет выше ноля. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким обещает быть второй день февраля Завтра, 2 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны осадки. А вот сильных морозов не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ