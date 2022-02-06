Погода в Одессе 7 февраля: каким будет начало недели?

В понедельник, 7 февраля, в Одессе будет умеренно-теплая погода без осадков и заморозков. Днем воздух прогреется до +8 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 февраля в Одессе будет облачная погода с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода 7 февраля в Одесской области
В понедельник, 7 февраля 2022 гола в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков;
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с;
- Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области видимость хорошая.
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