Неравнодушный депутат, пылающий склад и обновление обновленной улицы: главные новости Одессы за 5 февраля

Чем запомнилась «Одесской жизни» суббота, 5 февраля 2022 года? Масштабным пожаром, курьезом в торговом центре, набирающим обороты скандалом в еще одном ТЦ… Но и это еще не все главные и интересные новости этого дня.

Случаем, когда в Одессе девушку с ДЦП выставили из торгового центра, занялся народный депутат Павел Сушко. Он подготовил заявление в полицию и обращение к омбудсменам.

Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен. Подрядчика уже ищут.

Субботним утром в Одессе начался масштабный пожар на складах возле цементного завода на улице Хуторской. В этих помещениях собирали мебель.

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines открывает к началу летнего сезона три новых авиарейса из Одессы в греческие города Афины и Салоники, а также на остров Корфу.

Обновленный одесский спуск Маринеско продолжают обновлять. Рабочие исправляют недоделки и прочие «негаразды».

Курьезный случай произошел в магазине ТЦ City Center на поселке Котовского: сотрудники закрыли в помещении магазина покупательницу, выключили свет и отправились по домам…

А еще мы прогулялись по вечернему парку Шевченко и узнали, чем может закончиться застройка старого одесского Товарного переулка.

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