Новости Одессы и Одесской области

Неравнодушный депутат, пылающий склад и обновление обновленной улицы: главные новости Одессы за 5 февраля

Неравнодушный депутат, пылающий склад и обновление обновленной улицы: главные новости Одессы за 5 февраля

Чем запомнилась «Одесской жизни» суббота, 5 февраля 2022 года? Масштабным пожаром, курьезом в торговом центре, набирающим обороты скандалом в еще одном ТЦ… Но и это еще не все главные и интересные новости этого дня.

Рецепты

Случаем, когда в Одессе девушку с ДЦП выставили из торгового центра, занялся народный депутат Павел Сушко. Он подготовил заявление в полицию и обращение к омбудсменам.

Одесскую областную больницу ждет полная реконструкция за 1 миллиард гривен. Подрядчика уже ищут.

Субботним утром в Одессе начался масштабный пожар на складах возле цементного завода на улице Хуторской. В этих помещениях собирали мебель.

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines открывает к началу летнего сезона три новых авиарейса из Одессы в греческие города Афины и Салоники, а также на остров Корфу.

Обновленный одесский спуск Маринеско продолжают обновлять. Рабочие исправляют недоделки и прочие «негаразды».

Курьезный случай произошел в магазине ТЦ City Center на поселке Котовского: сотрудники закрыли в помещении магазина покупательницу, выключили свет и отправились по домам…

А еще мы прогулялись по вечернему парку Шевченко и узнали, чем может закончиться застройка старого одесского Товарного переулка.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить