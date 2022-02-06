В Одессе горел швейный цех общества слепых: госпитализирован пострадавший

Во время тушения пожара в цехе завода УТОС в городе Одесса пожарные спасли пострадавшего и эвакуировали одного человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что 6 февраля в 17 часов 35 минут в Службу спасения поступило сообщение о возгорании по адресу Варненская, 21. Подразделения автоматически направлялись по повышенному номеру вызова.

По прибытию на место пожарными было установлено возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара пожарные спасли пострадавшего мужчину, который находился в кабинете цеха на первом этаже. Также был эвакуирован мужчина с третьего этажа здания.

Пожар ликвидирован в 18 часов 9 минут. От ГСЧС привлекалось 12 единиц пожарной техники и 45 спасателей.

Некоторые источники отмечают, что мужчина с первого этажа, которого госпитализировали, пострадал не от огня или угарного газа, а имел ранение живота. Других подробностей случившегося пока нет.

С причиной ранения мужчины будет разбираться полиция.

Этот пожар не первый в Одессе за сегодня. Ночью 6 февраля в Одессе спасатели потушили пожар в заброшенном памятнике архитектуры. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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