Цены на бензин в Одессе: фото, на которые больно смотреть

На одесских заправках в который раз меняются ценники. С 4 февраля на некоторых сетях АЗС они поднялись почти до 36 гривен за литр.

И это при том, что с мая прошлого года цены на топливо в Украине регулирует государство. Но цены на сырье для изготовления бензина и дизельного топлива растут, увеличиваются и другие расходы операторов.

Вот и вынуждено государство поднимать максимальный предел цен. И тут резонно задаться вопросом, нужно ли нам такое регулирование. Или стоит отпустить цены в свободное плавание?

Интересно и то, что в различных сетях АЗС цены сильно отличаются. Если в сети WOG литр самого востребованного бензина марки А95 стоит 35,84 грн, то на АЗС Укр-Петроль за него же просят 31,40 грн.

Отметим, что цен рванули вверх с самого начала 2022 года. Правительство Украины меняло свои расчёты средней стоимости топлива за неполные два месяца уже 4 раза, каждый раз поднимая ее все выше и выше.

Последний такой перерасчет произошел 4 февраля. Теперь предельная стоимость горючего, которую может установить автозаправочная станция для бензина марки А95 составляет 35,84 грн, а для дизельного топлива 35,3 грн.

И если смотреть на ценники, зафиксированные нашим фотокорреспондентом, то видно, что многие сети решили воспользоваться возможностями по максиму, и подняли цены до самых высоких пределов.

Недавно «Одесская Жизнь» разбиралась, почему в Украине дорожает горючее: Почему дорожают бензин и дизтопливо — чего ждать автомобилистам?

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