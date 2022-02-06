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В Одессе сделали 1 миллион прививок от ковид: «миллионника» наградили

В Одессе сделали 1 миллион прививок от ковид: «миллионника» наградили

Одессит, получивший миллионную прививку против COVID-19 6 февраля 2022 голда, в придачу получил еще и подарок от Горздрава.

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В Одессе 6 февраля в центре массовой вакцинации на Среднефонтанской, 4 наградили мужчину, получившего миллионную прививку против COVID-19.

Одессита, получившего миллионную прививку, зовут Владимир Пантелеев. Ему подарили свитер с морской символикой, маски, антисептик, сладости, алкоголь, чашку и грамоту.

По словам Владимира, он вакцинировался, чтобы свободно передвигаться. Говорит, что точно планирует делать вторую вакцину, а по бустерной еще не решил.

Директор центра первичной медико-санитарной помощи №14 Ирина Кедик сообщила, что сейчас 70% людей, приходящих в центры вакцинации, прививаются бустерной дозой.

Заместитель городского головы Одессы Светлана Бедрега сообщила, что сейчас чаще всего болеют невакцинированные дети. У взрослых же болезнь протекает гораздо легче, чем могла бы.

В детской областной больнице заполнены более ста коек. 40% – это дети до года, у которых повышена температура, еще 48% – до 12 лет,

– отметила чиновница.

По словам Светланы Бедреги, в настоящее время в области вакцинировано примерно 48% всего населения.

Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян также отметил, что во время новой волны коронавирусом стали чаще болеть дети:

Эта волна протекает иначе. Большинство больных лечится амбулаторно и идет большая нагрузка на наших семейных врачей. Сейчас болеет большое количество детей.

Источник и фото «Суспильне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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