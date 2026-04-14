Ключевые моменты:

Роддом №5 пострадал в результате атаки 28 марта.

Все повреждения здания уже зафиксированы специалистами.

В ближайшие дни завершится экспертиза и начнется этап ремонта.

Роддом №5 в Одессе после атаки: подготовка к ремонту

Директор городского Департамента здравоохранения Елена Колоденко сообщила, что этап первичного обследования здания уже официально завершен. До конца недели будет утверждена смета, после чего строители приступят к остеклению и восстановлению поврежденных блоков.

Город системно работает над тем, чтобы роддом возобновил прием пациенток в кратчайшие сроки. В мэрии подчеркивают, что восстановление медучреждения такого профиля требует особого внимания к деталям, ведь условия пребывания младенцев и мам должны соответствовать строжайшим нормам безопасности.

Напомним, что в ту трагическую ночь враг выпустил по городу более 60 беспилотников. Помимо роддома №5, значительные повреждения получили два детских сада и одно из высших учебных заведений города.

В целом от этого налета пострадал огромный жилой массив: две пятиэтажки, 10 многоквартирных и 12 частных домов, а также более десятка автомобилей. К сожалению, атака унесла жизни трех человек, а 14 жителей города получили ранения различной степени тяжести. Восстановление роддома станет важным шагом в ликвидации последствий этого военного преступления против мирной Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» писала о модернизации роддома №5. В заведении запустили две современные операционные с новейшим освещением и наркозными аппаратами, а также палату интенсивной терапии для рожениц в критических состояниях.

