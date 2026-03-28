Ключевые моменты:

Атака на родильный №5: попадание в крышу.

Эвакуированы 33 женщины (22 роженицы) и 19 новорожденных — пострадавших нет.

Недавняя реконструкция родильного за 175 миллионов гривен.

Цель РФ: женщины и дети

В результате атаки в Одессе поврежден КНП «Роддом №5». Зафиксировано попадание в крышу здания.

По информации Департамента здравоохранения Одессы, на момент инцидента в заведении находились:

33 женщины (из них 22 роженицы);

19 новорожденных.

Благодаря быстрым действиям медиков всех эвакуировали к укрытию. Пострадавших нет. В настоящее время роженицы переведены в КНП «Роддом №1» и №7 ОМР. Также двое новорожденных госпитализированы в КНП «Одесская областная клиническая детская больница» ООР. К слову, заведение временно не принимает пациентов.

Реконструкция роддома стоила миллионы гривен

«Одесская жизнь» уже писала о модернизации КНП «Роддом №5». Следует отметить, что в заведении запустили две современные операционные с новейшим освещением и наркозными аппаратами, а также палату интенсивной терапии для рожениц в критических состояниях.

Кроме этого, в роддоме завершили ремонт крыши и почти закончили утепление фасада.

В целом реконструкция началась в 2025 году и предусматривала перепланировку помещений для комфорта мам, усиление конструкций, замену инженерных сетей и внедрение энергосберегающих систем.

Проект реализуется по государственной программе по соглашению «Программа восстановления Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Финансирование: 80% от ЕИБ, 20% — от Одесского городского совета. Общая стоимость ремонта составила 175,2 млн грн, а завершение работ должно было состояться уже в 1-м квартале 2026 года.

Справка «Одесской жизни»

КНП «Роддом №1» и №7 ОМР специализируется на лечении состояний патологии беременности и преждевременных родов, а также невынашиванием беременности. Заведение оснащено бомбоубежищем в соответствии с международными стандартами с возможностью проведения операционных вмешательств. Ежегодно здесь обслуживается около 5000 пациенток.