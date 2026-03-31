Число погибших в результате вражеской атаки по Одессе 28 марта возросло до трех человек.

В больнице скончался 76-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела.

Ранее сообщалось о двух жертвах непосредственно на месте происшествия в день атаки.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Сегодня в больнице скончался 76-летний мужчина, получивший тяжелые ранения. Все это время наши врачи в реанимации боролись за его жизнь, однако из-за тяжести полученных травм сердце мужчины остановилось. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», – написал он в соцсетях.

Напомним, в ночь на 28 марта Одесса пережила один из массированных дроновых обстрелов. Удары «шахедов» пришлись по гражданской инфраструктуре – повреждены роддом, ряд жилых домов и учреждений.

Первоначально сообщалось о двух погибших. Также были ранены 12 человек, в том числе 9-летний ребенок.

