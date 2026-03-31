Ключевые моменты:
- Число погибших в результате вражеской атаки по Одессе 28 марта возросло до трех человек.
- В больнице скончался 76-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела.
- Ранее сообщалось о двух жертвах непосредственно на месте происшествия в день атаки.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Сегодня в больнице скончался 76-летний мужчина, получивший тяжелые ранения. Все это время наши врачи в реанимации боролись за его жизнь, однако из-за тяжести полученных травм сердце мужчины остановилось. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», – написал он в соцсетях.
Напомним, в ночь на 28 марта Одесса пережила один из массированных дроновых обстрелов. Удары «шахедов» пришлись по гражданской инфраструктуре – повреждены роддом, ряд жилых домов и учреждений.
Первоначально сообщалось о двух погибших. Также были ранены 12 человек, в том числе 9-летний ребенок.
