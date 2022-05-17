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«Внучке пальчики оторвало, ножку оторвало»: рассказ пострадавших от обстрела 16 мая

«Внучке пальчики оторвало, ножку оторвало»: рассказ пострадавших от обстрела 16 мая

О последствиях ракетного обстрела Одесской области 16 мая рассказали пострадавшие и очевидцы случившегося.

Наши коллеги из «Суспільне. Одеса» побывали на базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области, куда попала ракета.

Эпицентр пришелся на один из блоков здания. Ударной волной на 200 метров разбросало обломки, отбросило машину и повредило дачи вокруг.

Удар случился в 9 часов утра. В это время на базе находилась семья владельцев. Ранения получили четыре человека. Самые тяжелые у четырехлетней девочки. Об этом сообщил ее дедушка Алексей Паскаль:

— Страшное горе! У меня внучке ножку… я не могу говорить. Пальчики оторвало, ножку оторвало. Ей четыре годика. Невестка контужена. Они оказались в эпицентре взрыва. Это наша дача, мы продали все и построили ее, чтобы себе старость какую-то обеспечить. Чтобы у детей была работа. Но если оно завалилось, хрен с ним, ребенка (за что, дети почему должны страдать).

Также взрывной волной выбило окна и двери в шести соседних домах, повреждены линии связи и электропередач.

Коммунальщики вместе с местными жителями сразу принялись расчищать завалы, а обломки ракеты собрали в одном месте, чтобы помочь правоохранителям.

Повреждения получила дача Алексея Елькина. В доме выбиты стекла, осколками повреждены внутренние помещения, мебель. Алексей рассказывает, что спасло то, что в момент взрыва в доме никого не было.

— Вот последствия русского мира, камнем выбило ролеты. Окно и все это благополучно оказалось в холодильнике, в морозильной камере. В доме не осталось ни одного целого окна, ни одной целой ролеты, — говорит одессит.

Алексей Елькин высказал также отношение жителей одесской области к рашистам, ведущим варварскую ракетную войну:

-Я не знаю, что здесь военного и какой смысл для русской армии принес этот удар. Чего они добились? Страха? Нет! Ненависти? Нет! Презрения. Мы их презираем. Бояться надо человека страшного, а когда это жалкий военный преступник, который воюет с гражданским населением дальнобойными ракетами.

Напомним, что 16 мая 2022 года рашисты в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. В результате разрушена база отдыха и окрестные жилые дома.

В тот же день рашисты попытались второй раз обстрелять Одесский регион ракетами. Но вторая ракета была сбита силами ПВО.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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