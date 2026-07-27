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Одесский юмор: про четвертую обезьяну и молодую кукурузу на Привозе
Доброе утро, Одесса! На календаре снова понедельник, 27 июля — тот самый коварный день, когда иллюзия «в понедельник начну новую жизнь» окончательно разбивается о реальность. Но паника отменяется! У нас есть проверенный рецепт, как дотянуть до пятницы и не потерять рассудок — свежая порция шуток.
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