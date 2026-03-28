Ключевые моменты:

Попадание в роддом: персонал и пациентки успели в укрытие.

Разрушение балконов в многоэтажках, повреждение окон, возгорание на верхних этажах, пожары в частных домах, поврежден авто.

1 человек скончался в больнице, 11 пострадавших, среди них 1 ребенок.

По информации Главы Одесской МВА, в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

В Приморском районе значительно повреждены жилые дома: в многоэтажках разрушены балконы, взрывами повреждены окна и произошло возгорание на верхних этажах. В частном секторе загорелись жилые дома — пожар уже погашен. Также повреждено более 10 автомобилей.

В Хаджибейском районе загорелись квартиры и крыша пятиэтажного дома. В Киевском районе пострадали нежилые постройки, а в жилых домах выбило окна.

По состоянию на 7:00 утра стало известно, что один человек скончался в больнице от полученных травм. В общей сложности травмы получили 11 человек, включая одного ребенка.

На местах задействованы коммунальные службы и специальная техника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие могут получить всю необходимую помощь и консультации. Также работают юристы, помогающие пострадавшим оформлять документы. Специалисты активно восстанавливают поврежденные сети коммуникаций.