Ключевые моменты:

Профессор Александр Музычко не станет продлевать контракт с ОНУ Мечникова, который истекает в августе.

Служебное расследование вуза фактически «зависло» из-за затянувшегося больничного преподавателя.

Скандальный историк планирует переехать в Николаев и преподавать в местном университете.

Как пишет «Думская», ссылаясь на собственные источники в ОНУ, ученый принял решение не продлевать трудовой контракт, срок действия которого истекает уже в августе.

Последняя капля и реакция общественности

Последней каплей, переполнившей чашу терпения коллег и общественности, стал циничный пост Музычко в соцсетях. Историк крайне нелестно отозвался об известном одесском артисте, участнике комик-труппы «Маски» Владимире Комарове, который ушел из жизни этой весной.

Эта публикация спровоцировала мощную волну возмущения. В адрес руководства ОНУ Мечникова массово посыпались официальные обращения с требованиями отреагировать на поведение сотрудника. Одним из тех, кто открыто потребовал дать оценку действиям профессора, стал депутат Одесского областного совета Февзи Мамутов. После начавшейся огласки Музычко оперативно закрыл свой аккаунт в Facebook.

Журналисты подчеркивают, что это далеко не первый подобный инцидент. Историк регулярно публиковал оскорбительные посты, в том числе в адрес русскоязычных украинских военнослужащих. При этом сам Музычко мобилизации не опасался, так как имел официальную бронь от ТЦК как преподаватель университета. Свои одиозные публикации автор со временем «подтирал», однако в сети осталось множество скриншотов.

Служебное расследование и новые карьерные планы

Ранее администрация ОНУ им. Мечникова официально заявляла, что инициировала в отношении Александра Музычко служебное расследование. Однако его результаты до сих пор остаются неизвестными. На данный момент преподаватель официально находится на больничном, что юридически усложняет процедуру увольнения.

Интересно, что «болезнь» не мешает историку вести активную социальную жизнь. Он регулярно появляется на публичных мероприятиях города – например, недавно его заметили на презентации проекта ODREAM («Одеса долає російський імперський міф»).

В самом университете обещают прокомментировать затянувшуюся ситуацию позже. Что касается самого виновника скандала, то Александр Музычко наотрез отказался общаться с прессой.

По предварительной информации, Одессу одиозный историк планирует покинуть. Свою преподавательскую деятельность он рассчитывает продолжить в соседнем Николаеве, где планирует устроиться на кафедру истории Украины в Национальном университете имени Василия Сухомлинского. Остается открытым вопрос, как к такому кадровому пополнению отнесутся в николаевском вузе.

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