Европейская одиссея «Невы» или как зарождалось Черноморское пароходство

Понятно, что для установления регулярных морских сообщений с одним из главных деловых партнеров Одессы — Константинополем необходимы были надежные пароходы. Полагаться только на «Одессу», уже вторую навигацию бороздившую воды Черного моря, не приходилось. Ее паровая машина оказалась слишком слабой, и во время штормов нередко случалось, что пароход попросту не выгребал против волны. К тому же палубная и машинная команды были малочисленны, особенно для плавания в сложных навигационных условиях.

Граф Воронцов радея об учреждении пароходной линии Одесса – Константинополь, ходатайствовал перед Санкт-Петербургом о постройке для этой цели трех новых пароходов…

Испытание на прочность прошло достойно

30 мая 1830 г. со стапелей Александровской верфи в Петербурге сошла «Нева». Она обошлась державной казне в 150 000 рублей.

И уже летом пароход отправился от берегов реки, имя которой носил на борту, в дальнее европейское плавание. Следует отдать должное мужеству и мореходному мастерству экипажа — все были на высоте! Однако 5 сентября «Нева» попала в сильнейший шторм и получила немалые повреждения. По этой причине в Лондон пароход смог добраться только 13 октября. Затем от берегов Туманного Альбиона, преодолев бурные воды Атлантики, пароход успешно достиг Лиссабона. Из португальской столицы «Нева» зашла в Гибралтарский пролив и вновь угодила в свирепую бурю. Когда отказала машина, судно под парусами вернулось в Гибралтар, где осталось для ремонта…

Посетив Италию, остров Мальту и порты Греции, 21 февраля 1831 года пароход прибыл в Константинополь. Уже 7 марта газета «Одесский вестник» с гордостью сообщила своим читателям долгожданную весть: «Пароход «Нева», счастливо совершив путешествие свое из Англии в Одессу, 4-го числа сего марта бросил якорь на нашем рейде. Он чрезвычайно быстр и легок на ходу, так что из Константинопольского пролива прибыл сюда в 53 часа при противном ветре».

На морской переход вокруг Европы ушло более полугода — не блестящий результат, но достаточно хороший. Ведь плавание парохода происходило в осенне-зимнюю пору, когда его подстерегали шторма, туманы и коварные течения. Своим отважным путешествием «Нева» заслуженно снискала себе репутацию крепкого мореходного судна.

«Портрет» крепкого мореходного судна

Корпус парохода был набран из отборного соснового леса, с медной обшивкой в подводной части. На судне установили три железных паровых котла и две одноцилиндровые паровые машины общей мощностью в 80 лошадиных сил. Каюты, по отзывам, «отделанные весьма удобно и красиво», могли принять от 40 до 50 пассажиров. Как и всякий пароход того времени, «Нева», кроме паровой машины с гребными колесами, сохраняла также мачты с рангоутом и парусами.

К чему привела увеселительная затея

Через двенадцать дней после прибытия парохода в Одессу на нем совершили прогулку из порта до Одесского маяка (был построен в 1827 г. на Большом Фонтане) и обратно военный губернатор генерал-лейтенант А.И. Красовский, инспектор Одесской портовой таможни действительный тайный советник Е.В. Зонтаг и представители одесского купечества.

Впрочем, прогулка на «Неве» оказалась не просто увеселительной затеей. Как явствовало из доклада министра финансов на имя царя от 10 апреля того же года, одесские негоцианты изъявили похвальное желание «…составить компанию для сообщения посредством пароходов с Константинополем… и с другими портами, а также для тяги (буксировки — прим. автора) судов в Константинопольском проливе». Вместе с тем, справедливо предполагалось, что и правительству было бы желательно вступить в замышляемое на акциях пароходное общество. Инициатором учреждения акционерного общества стал тогдашний одесский градоначальник, действительный статский советник А.И. Левшин. Первый рейс из Одессы в Константинополь пароход «Нева» совершил 7 мая 1831 года «в виде опыта» с шестью пассажирами, почтой и грузом на борту. А еще 2 мая «Одесский вестник» сообщал о «Проекте плавания парохода «Нева» между Одессою и Константинополем». Там указывалось, куда вносить деньги за проезд пассажиров и провоз товаров, когда грузить товары, а пассажирам прибыть на пароход.

Удовольствие для состоятельных

Стоимость проезда на пароходе до Константинополя:

в 1-м классе — 100 руб.;

во 2-м — 50, для палубных пассажиров — 20 руб.

Для сравнения цены того периода:

фунт (410 г) пшеничного хлеба I сорта — менее 2 копеек;

говядины отборной — 7 копеек;

ведро лучшей родниковой воды со Среднего Фонтана — 1 копейку;

Годовое жалование канцелярского чиновника — 75 рублей.

Как видим, пассажирами «Невы» могли стать только весьма состоятельные люди.

* * * * *

Из Константинополя пароход вернулся 16 мая — в Карантинную гавань Одессы с 12 пассажирами и грузами. Тем летом «Нева» совершила еще четыре рейса и перевезла 123 пассажира, корреспонденцию и разные товары. Однако как сообщал «Одесский вестник» от 1 августа, «по случаю открывшихся в столице Оттоманской империи зараз, путешествия туда парохода «Нева» на время прекращаются».

Таким образом, в истории отечественного торгового флота «Нева» стала вторым по времени постройки одесским пароходом и первым — совершившим дальнее морское плавание вокруг Европы. За судном осталась и почетная привилегия открыть первую пассажирскую, почтовую и грузовую пароходную линию с Константинополем. Так было положено начало заграничному коммерческому пароходству на Черном море.