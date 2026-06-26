Ключевые моменты:
- Решением от 23 июня 2026 года упразднены факультет истории и философии, факультет журналистики, а также отдельные кафедры всемирной истории и истории Украины.
- Вместо ликвидированных подразделений создаются два укрупненных факультета — истории и филологии, а также международных отношений, медиа и общественно-политических наук.
- Главным фактором слияния структурных подразделений стало уменьшение контингента учащихся на данных направлениях.
«Удар по идентичности» или экономическая реальность: позиции сторон
Решение Ученого совета ОНУ вызвало жесткие дискуссии в академических и общественных кругах Одессы. Ряд профессоров и ученых открыто назвали закрытие кафедры истории Украины во время полномасштабной войны ударом по украинской идентичности и гуманитарному образованию региона.
В свою очередь, руководство университета указывает на суровые экономические и юридические реалии. По заявлению администрации, оптимизация структуры — это вынужденный шаг для приведения вуза в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины в условиях дефицита студентов.
В ОНУ им. Мечникова отдельно подчеркнули, что радикальные изменения структуры не отразятся на учебном процессе:
«В Университете сохраняется подготовка по всем существующим образовательным программам соответствующих уровней высшего образования», — заверяет администрация вуза.
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Новые факультеты ОНУ: что объединили
Согласно утвержденному плану реорганизации, кафедры распределили следующим образом:
- Факультет истории и филологии: сюда, помимо филологических направлений, вошла объединенная кафедра истории и археологии.
- Факультет международных отношений, медиа и общественно-политических наук: под это крыло перешли кафедра медиакоммуникаций (бывший факультет журналистики), кафедра культурологии и социокультурных процессов, а также кафедра философии и методологии науки.
Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что ОНУим. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.