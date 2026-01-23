Ключевые моменты:
- Сотрудники НПП «Тузловские лиманы» изготовили 500 календарей с фото гнездовых фламинго — редкого события для Украины.
- Календари содержат ключевые экологические даты для ежедневного упоминания о сохранении природы.
- Распространены по советам, садам, школам и учреждениям региона.
- Фламинго – символ надежды, возрождения и гармонии с природой.
От «Тузловских лиманов» в Верховную Раду
Сотрудники национального природного парка «Тузловские лиманы» создали 500 эксклюзивных календарей с впечатляющими фото фламинго. Розовые птицы недавно гнездились на территории парка.
Следует отметить, что фотографии стали настоящим сокровищем региона, ведь зафиксировали не только волшебную красоту дикой природы, но и историческое событие для всей Украины.
К слову, календари дополнены списком ключевых экологических дат в год, чтобы каждый день напоминать о важности природы и нашей ответственности за ее охрану.
Календари из фламинго распределили не только по городским и сельским советам, детским садам, школам, библиотекам, музеям, а передали в Верховную Раду Украины.
В пресс-службе «Тузловских лиманов» подчеркивают, что пусть розовые фламинго символизируют надежду, возрождение и гармонию между человеком и природой, а каждая экодата станет шагом к сознательному отношению к окружающей среде.
В общем, очень хочется, чтобы в скором времени на этих календарях появится особенная метка – день Победного Мира в Украине!