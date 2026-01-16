Ключевые моменты:

Впервые после полномасштабной войны концессия Первого и Контейнерного терминалов порта Черноморск.

Инвестиции и польза государству.

Активы остаются государственными, инвестор модернизирует по договору.

Социальные гарантии для работников.

Впервые в истории

Украина реализует публично частное партнерство (ППП) в портовой отрасли. К слову, это впервые во время полномасштабной войны. Речь идет о Первом и Контейнерном терминалах порта Черноморск с близлежащими причалами и инфраструктурой.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отметил, что государственные активы остаются в собственности государства. То есть, порт Украина не продает. Инвестор же приносит средства, опыт, модернизирует и руководит по четкому долгосрочному договору.

По словам Кулебы, проект предусматривает сотни миллионов инвестиций в причалы и оборудование, более 1,1 млрд долларов в бюджеты, тысячу рабочих мест с гарантиями. Он добавил, что за три года планируют 250 тыс. контейнеров (TEU) в год с последующим выходом на довоенные объемы.

Вице-премьер подчеркнул, что безопасность – ключевой фактор для инвесторов. Однако даже во время войны компании входят в отрасль с инвестициями.

Кулеба подчеркнул, что люди, державшие порт под ракетами, не пострадают. Поэтому 1240 работников перейдут к оператору с зарплатами не ниже довоенных (с индексацией), коллективным договором на 5 лет без увольнений.

Напомним, 15 января Россия атаковала портовую инфраструктуру Черноморска. Основной удар пришелся на контейнеры с бытовой техникой. На месте работали 58 спасателей и 15 единиц спецтехники.