Ключевые моменты:

С 28 сентября по 12 октября поезд будет следовать только до Черновцов, а не до Ясини, как обычно.

Причина — плановые ремонтные работы на железнодорожных путях и инфраструктуре в регионе Прикарпатья.

Пресс-служба «Укрзализныци» сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье с 28 сентября по 15 октября. В этот период поезд № 26/25 Одесса-Ясиня будет курсировать по сокращенному маршруту Одесса-Черновцы вместо полного маршрута до Ясини.

Причиной железнодорожники назвали традиционные плановые ремонтные работы на путях в межсезонье:

“Начиная с 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет проводиться ремонт путей и прилегающей железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники обязаны проводить плановые ремонты, ведь безопасность движения — наш приоритет №1», — отметили в Укрзализныце.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее, учитывая временные изменения в расписании. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Укрзализныци.

