Ключевые моменты:
- Часть Одессы 26 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков;
- Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- 1-я Пересыпская,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровского Николая, 125А-195,
- Бродская, 1-Б, 1В;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
- Грушевского Михаила, 39/1КОРП.3,4, 5- 39 /3 КОРП_5;
- Деревообрабатывающая, 45,49а;
- Донецкая, 1/1-25;
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9,63,71-90А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Листная, 1-13,
- Литмана Саймона, 6А-97,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Обривистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Промышленная, 185,
- Радиальная, 123,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Леси Украинки, 10,12,20, 11,11А;
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74-119;
- Штильова, 2-118,/а_с;
- С. Ядова, 58;
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Химический, 7,
- пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Химический, 1-14,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61;
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
- пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
- пер. Квантовый,1-27, пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер. Промышленный, 1-38,
- пер. Сташевской Марии, 1А-21,
- пер. Шахтинский,
- пер. Шебелинский,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Приморская, 138а,
- Солнечная, 29,
- пер. Приморский, 2-4б,
- просп. Свободы.