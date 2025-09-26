Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 26 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков;
  • Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • 1-я Пересыпская,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровского Николая, 125А-195,
  • Бродская, 1-Б, 1В;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
  • Грушевского Михаила, 39/1КОРП.3,4, 5- 39 /3 КОРП_5;
  • Деревообрабатывающая, 45,49а;
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9,63,71-90А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Листная, 1-13,
  • Литмана Саймона, 6А-97,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129;
  • Обривистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Промышленная, 185,
  • Радиальная, 123,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Леси Украинки, 10,12,20, 11,11А;
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/№ 337, 110/298а, 110/275, 110/№274/1;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74-119;
  • Штильова, 2-118,/а_с;
  • С. Ядова, 58;
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Химический, 7,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Химический, 1-14,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61;
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
  • пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
  • пер. Квантовый,1-27, пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Промышленный, 1-38,
  • пер. Сташевской Марии, 1А-21,
  • пер. Шахтинский,
  • пер. Шебелинский,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Приморская, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • пер. Приморский, 2-4б,
  • просп. Свободы.

