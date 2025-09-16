Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 16-18 сентября.

Бабье лето продолжается. В это время Одесса наполняется особой гармонией, когда встречи с искусством дарят внутренний покой и равновесие.

На побережье, среди свежего морского воздуха, можно почувствовать, как звучание фортепиано постепенно раскрывает душу, наполняет сердце светом и исцелением. Пианотерапия продолжается. Кстати, вода в море и температура воздуха еще позволяют насладиться пляжным отдыхом. Не упустите такой шанс, если, конечно, ваш рабочий график это позволяет.

Выставки и кинопоказы открывают пространство для глубоких размышлений и визуальных открытий, позволяя посмотреть на мир по-другому. Концерты и творческие вечера собирают тех, кто ищет эмоций и живого общения, а лекции и клубы дают возможность погрузиться в новые знания и идеи. Для детей создаются особые события, где рождается дружба и любознательность.

Очередная Толока состоится на Куяльнике. На этот раз она будет посвящена крафтовым производителям, которые живут и работают вокруг лимана. Совместные толоки объединяют людей вокруг истинных ценностей — взаимоподдержки и любви к родному краю. На прошлой неделе журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук посетила это мероприятие и поделилась своими впечатлениями.

Каждое событие — это шанс почувствовать Одессу живой, вдохновенной и открытой. Присоединяйтесь!

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст Б.Фонтана

Когда: 16 сентября, 12:00 – 19:00



Что: Концептуальный анализ фотовыставки

Где: Преображенская, 35, Библиотека N1

Когда: 16 сентября, 16:00

Что: Концерт группы Friends

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 16 сентября, 18:00

Что: Показ художественного фильма «Любочка»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 17 сентября, 15:00



Что: American English Club

Где: Online

Когда: 17 сентября, 17:00

Регистрация

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 18 сентября, 12:00 – 19:00

Что: Мероприятие для детей «Хочу найти друзей»

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей

Когда: 18 сентября, 15:15

Что: Толока «Я Выбираю Куяльницких Производителей»

Где: Куяльницкий лиман, село Ковалевка

Локация

Когда: 18 сентября, 16:00



Что: Забытая звезда одесского происхождения. Программа Александра Галяса

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 18 сентября, 18:00



Что: Лекция Галины Джикаевой «Имерсивный театр»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 18 сентября, 19:00

