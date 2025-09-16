Ключевые моменты:
Бабье лето продолжается. В это время Одесса наполняется особой гармонией, когда встречи с искусством дарят внутренний покой и равновесие.
На побережье, среди свежего морского воздуха, можно почувствовать, как звучание фортепиано постепенно раскрывает душу, наполняет сердце светом и исцелением. Пианотерапия продолжается. Кстати, вода в море и температура воздуха еще позволяют насладиться пляжным отдыхом. Не упустите такой шанс, если, конечно, ваш рабочий график это позволяет.
Выставки и кинопоказы открывают пространство для глубоких размышлений и визуальных открытий, позволяя посмотреть на мир по-другому. Концерты и творческие вечера собирают тех, кто ищет эмоций и живого общения, а лекции и клубы дают возможность погрузиться в новые знания и идеи. Для детей создаются особые события, где рождается дружба и любознательность.
Очередная Толока состоится на Куяльнике. На этот раз она будет посвящена крафтовым производителям, которые живут и работают вокруг лимана. Совместные толоки объединяют людей вокруг истинных ценностей — взаимоподдержки и любви к родному краю. На прошлой неделе журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук посетила это мероприятие и поделилась своими впечатлениями.
Каждое событие — это шанс почувствовать Одессу живой, вдохновенной и открытой. Присоединяйтесь!
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст Б.Фонтана
Когда: 16 сентября, 12:00 – 19:00
Что: Концептуальный анализ фотовыставки
Где: Преображенская, 35, Библиотека N1
Когда: 16 сентября, 16:00
Что: Концерт группы Friends
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 сентября, 18:00
Что: Показ художественного фильма «Любочка»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 17 сентября, 15:00
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 17 сентября, 17:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б.Фонтана
Когда: 18 сентября, 12:00 – 19:00
Что: Мероприятие для детей «Хочу найти друзей»
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей
Когда: 18 сентября, 15:15
Что: Толока «Я Выбираю Куяльницких Производителей»
Где: Куяльницкий лиман, село Ковалевка
Когда: 18 сентября, 16:00
Что: Забытая звезда одесского происхождения. Программа Александра Галяса
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 18 сентября, 18:00
Что: Лекция Галины Джикаевой «Имерсивный театр»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 18 сентября, 19:00