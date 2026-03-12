Ключевые моменты:

Михаил Лазаренко обвиняет в фальшивом заявлении об отставке.

Чиновник не писал заявление, возбуждено уголовное производство.

Лазаренко говорит о давлении на депутатов Подольского райсовета, предпринимателей, аграриев и бюджетников.

Голоса депутатов «покупают» за 3-5 тыс. долларов.

Первый случай в Украине: районный совет выразил недоверие главе РВА.

Глава Подольского РВА раскрыл детали своей «отставки»

Михаил Лазаренко отметил, что 12 февраля 2026 года узнал, что Кабмин Украины начал процесс увольнения его с должности главы Подольского РВА. Впоследствии чиновник узнал, что в Кабинет министров обратился председатель Одесской ОВА Олег Кипер. Основание — заявление об освобождении от должности по собственному желанию, которое якобы написал Лазаренко. Однако, по его словам, ни одного заявления он не писал. Соответственно, документ был сфальсифицирован.

Михаил Лазаренко отметил, что обратился к председателю Одесского ОВА, чтобы прекратить процесс его увольнения. Открыто уголовное производство.

Чиновник подчеркнул, что он не удобный руководитель и не может просто смотреть «на проявления коррупционных деяний» и хищение бюджетных средств. Он добавил, что с ОВА осуществлялись звонки к депутатам Подольского районного совета. От депутатов потребовали инициировать внеочередную сессию районного совета. По словам Лазаренко, на работников бюджетной сферы оказывается давление. Также давят на предпринимателей и аграриев.

Михаил Лазаренко заявляет, что есть меценаты, которые покупают голоса депутатов райсовета за 3-5 тысяч долларов.

Напомним, в Подольском районе Одесщины депутаты приняли беспрецедентное решение — выразили недоверие главе районной администрации Михаилу Лазаренко. Такое голосование стало первым случаем в стране, когда местный совет фактически устраняет руководителя военной администрации.