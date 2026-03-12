Ключевые моменты:

Прецедент в Украине: депутаты Подольской РГА (Одесщина) впервые устранили главу районной администрации.

Голосование: 33 депутата «за» недоверие — более 2/3, поэтому отставка обязательна.

Политический путь Лазаренка.

Такого еще не было

Как сообщает издание «Думская», депутаты Подольского районного совета выразили недоверие главе районной администрации Михаилу Лазаренку. За такое решение проголосовали 33 избранника.

Следует отметить, что согласно закону, решение приобретает рекомендательный характер, если его поддержали более половины депутатов. Однако за отставку Лазаренка проголосовало более двух третей депутатов. Это значит, что отставка председателя РГА все-таки должна состояться.

Напомним, Михаил Лазаренко возглавляет РГА с 2020 года. Его каденцию затмил продолжительный конфликт с главами крупнейших громад севера региона.

Его политическая карьера началась в период с 2007 по 2012 год. Тогда Лазаренко был помощником депутата от Блока Литвина Сергея Гриневецкого. Далее он руководил Балтской организацией «Родина». Также Лазаренко избирался от партии Юлии Тимошенко в Одесский облсовет и баллотировался в Верховную Раду. Правда, впоследствии политические предпочтения изменились и политик перешел в «Слуг народа», составив депутатский мандат.

