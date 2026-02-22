Ключевые моменты:

Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил обязанности экс-мэру.

Труханову запрещено покидать Одессу и область без разрешения суда.

Он обязан носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Суд продлил обязанности Геннадию Труханову

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему мэру Одессы Геннадий Труханов. Решение принято по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ограничения будут действовать до 17 апреля 2026 года включительно.

Согласно решению суда, обвиняемый обязан:

прибывать по каждому требованию суда;

не выезжать за пределы Одессы и Одесской области без разрешения;

сообщать об изменении места жительства;

не общаться с определенными судом лицами;

сдать документы, дающие право на выезд за границу;

носить электронное средство контроля.

В чем обвиняют экс-мэра Одессы

Труханов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в том числе по статьям о создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

При этом действует норма Конституция Украины: человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда. Судебное разбирательство по делу продолжается.

Напомним, в январе 2026 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Его освободили от домашнего ареста и сняли электронный браслет.

