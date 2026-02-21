Ключевые моменты:
- Украина официально обратилась к Еврокомиссии с предложением задействовать нефтепровод «Одесса — Броды».
- Повреждения «Дружбы» связаны с российскими обстрелами, восстановление проходит под угрозой новых атак.
- Венгрия и Словакия требуют возобновления транзита, несмотря на риски безопасности.
Альтернатива нефтепроводу «Дружба»: что предлагает Украина ЕС
Украина предложила Евросоюзу рассмотреть транспортировку нефти через существующую украинскую инфраструктуру, в частности по нефтепроводу Одесса — Броды. Соответствующее письмо миссия Украины при ЕС направила в Генеральный директорат по энергетике Еврокомиссии 20 февраля 2026 года.
Нефтепровод соединяет Одессу с городом Броды во Львовской области, где он подключается к системе Дружба. Украина предлагает два варианта логистики:
- транспортировку нефти по внутренней системе трубопроводов;
- морскую доставку в порты с последующей перевалкой и прокачкой по маршруту Одесса — Броды в страны ЕС.
Справка
Нефтепровод Одесса-Броды построен в 2001 году. Его протяженность составляет 667 км, проектная мощность — 14,5 млн т нефти в год. По нему предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный на НПЗ Восточной и Центральной Европы и в Северную Европу через Гданьский порт. Стоимость проекта на момент строительства — около 100 млн. дол.
Давление со стороны Венгрии и Словакии
Премьер-министры Словакии и Венгрии пригрозили Украине прекращением поставок электроэнергии на фоне остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Венгрия, в свою очередь, заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро. Обе страны также ранее приостанавливали экспорт дизельного топлива в Украину, связывая свои решения с перебоями поставок нефти.
При этом Будапешт и Братислава не акцентировали внимание на том, что повреждения «Дружбы» стали следствием российских атак.
В украинском МИД заявили, что Венгрию заранее уведомили о повреждениях нефтепровода после обстрелов в районе Бродов еще 27 января. Обвинения в затягивании поставок в Киеве называют нелогичными.
Предложенный маршрут через Одессу и Броды может стать временным, но более безопасным вариантом для обеспечения энергетической стабильности Венгрии, Словакии и других стран ЕС.
«В то же время, украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в письме.