Ключевые моменты:

Бывший замначальника ТЦК незаконно разбогател почти на 38 миллионов гривен.

Чтобы скрыть богатство, чиновник записывал имущество на жену, мать, бабушку и тещу.

В коллекции семьи нашли 5 премиальных авто и три дома в престижном поселке Таирово.

ДБР выявило незаконное обогащение экс-заместителя Одесского ТЦК

По данным СМИ, в незаконном обогащении подозревают Дениса Галушко, который работал под руководством скандального Евгения Борисова.

Следствие установило, что бывший чиновник в период 2020–2022 годов получил активы на общую сумму более 37,7 млн грн. Для скрытия реального владельца часть имущества оформляли на жену, мать, тёщу и бабушку жены. Чиновник приобрел:

Автомобили премиум-класса на сумму более 12 млн грн: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-5.

Три жилых дома с земельными участками в пгт Таирово (Одесская область) общей стоимостью более 23 млн грн.

Также обнаружены свыше 1,58 млн грн, которые фигурант вносил наличными через терминалы самообслуживания на собственный банковский счет.

Официальные доходы чиновника не позволяли приобретать такие активы. Также установлено, что он предоставил недостоверные данные в декларации за 2023 год и организовал легализацию имущества преступного происхождения.

Бывшему должностному лицу заочно сообщили о подозрении по статьям:

ст. 368-5 УК Украины — незаконное обогащение;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины — организация легализации имущества, полученного преступным путём;

ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

Также сообщено о подозрении матери жены фигуранта за пособничество в легализации имущества и использование подложных документов.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по выявлению всех активов и их аресту.

