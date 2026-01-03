Ключевые моменты:

В результате ударов оккупантов пострадали Харьков, Николаев, Херсон, Сумщина и Черниговщина; продолжаются поиски под завалами и восстановительные работы.

ПВО Украины сбила десятки ударных дронов Shahed, «Гербера» и других типов.

Суточные потери российских войск составили 750 человек, уничтожено десятки единиц техники и беспилотников.

В Харькове продолжают искать людей под завалами

После российской атаки по Харькову, произошедшей днем 2 января, по состоянию на субботу, 3 января, продолжаются поисково-спасательные работы. На связь не выходят еще пять человек.

В Харькове под завалами обнаружили тело женщины. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По предварительной информации, это может быть мать найденного ранее погибшего трехлетнего мальчика.

Уточняется, что из-за атаки РФ повреждено 25 многоквартирных домов, здание больницы, учебного заведения, торгово-офисное здание, а также 33 автомобиля.

Также в Национальной полиции Украины отметили, что в течение суток оккупанты били по Харьковскому и Купянскому районам.

Новые удары по энергетике: Николаев и Херсон без света, проблемы на ЗАЭС

Ночью оккупанты в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей, сообщает Минэнерго.

В результате без электроснабжения остались потребители Николаевской области.

А в Херсонской области снова была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Также ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Российские оккупанты атаковали Сумщину и Черниговщину

В ночь на 3 января сразу несколько российских БпЛА нанесли удары по одному из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки были значительно разрушены нежилые помещения, в которых находился гражданский транспорт. На месте возник масштабный пожар.

На утро сегодняшнего дня пожары ликвидированы.

А на Черниговщине в результате российского удара были повреждены многоквартирный дом и фермерское хозяйство.

«Из-за атаки «герани» поврежден коровник одного из фермерских хозяйств в селе Козелецкой громады. Пострадал крупный рогатый скот», – сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Ночь атак дронов: ПВО Украины сбила десятки вражеских БпЛА

По данным Воздушных сил, в ночь на 3 января 2026 года противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов с территории как РФ, так и временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на утро субботы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на восьми, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

А в Воздушном командовании «Південь» cообщают, что на утро 3 января 2026 года противовоздушной обороной юга Украины сбито либо подавлено 54 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов, из которых 32 – над Николаевщиной.

В течение прошедшего дня, 2 января, уничтожены восемь вражеских ударных дронов «Молния».

Суточные удары врага и значительные потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

По информации ресурса DeepState, на утро 3 января враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 750 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.