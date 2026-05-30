Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы составляет 13–14°

Вдоль побережья ожидается сильный северо-западный ветер до 17 м/с

В Одесской области объявлен I уровень опасности из-за погодных условий на море

Прогноз для побережья Одесской области на 30 мая опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Синоптики предупреждают об усилении ветра, умеренном волнении моря и неустойчивой погоде в ближайшие дни. Данные основаны на официальных метеорологических и гидрологических наблюдениях в северо-западной части Черного моря.

Какая температура морской воды у берегов Одессы

По состоянию на 30 мая температура морской воды у побережья Одесской области составляет 13–14 градусов.

Несмотря на завершение весны, море остается довольно прохладным для купания. В ближайшие дни существенного потепления воды синоптики не прогнозируют.

Какой будет погода на побережье Одесской области

В пятницу, 30 мая, вдоль побережья Одесской области ожидается северо-западный ветер скоростью 12–17 м/с.

Местами возможны кратковременные дожди. Также синоптики прогнозируют умеренное волнение моря.

Температура воздуха ночью составит 10–15°, днем — 15–20° тепла.

На побережье Одесской области объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил I уровень опасности вдоль побережья Одесской области.

Причиной предупреждения стали сильный ветер и волнение моря, которые сохранятся в течение суток 30 мая.

Синоптики также сообщили, что в ближайшие дни в регионе будет преобладать прохладная погода с кратковременными дождями и местами грозами.

При этом температурный фон постепенно повысится — днем воздух прогреется до 20–25° уже в начале следующей недели.

