Ключевые моменты:

Днем 30 мая в Одессе и области прогнозируют грозу и кратковременный дождь

По региону объявлен желтый уровень опасности

Температура воздуха днем по области составит 15–20°, в Одессе — до 18° тепла

Прогноз погоды для Одесской области на 30 мая обнародовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Синоптики предупреждают о неустойчивых погодных условиях и возможных грозах днем. Информация основана на официальных метеорологических наблюдениях и системе штормовых предупреждений, которую используют для информирования населения о потенциально опасных явлениях.

Погода в Одессе 30 мая: гроза и желтый уровень опасности

30 мая в Одессе и области прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. Синоптики объявили I уровень опасности.

Какой будет погода в Одессе и области 30 мая

В пятницу, 30 мая, в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозу.

Ветер будет северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 8–13° тепла, днем — 15–20°. В Одессе ночью ожидается 10–12°, днем — 16–18°.

Синоптики объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности.

По прогнозу синоптиков, днем 30 мая в Одессе и Одесской области ожидается гроза. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности.

Какая ситуация на дорогах Одесской области

Несмотря на дожди и возможные грозы, видимость на автодорогах области останется хорошей.

Водителям советуют быть внимательными во время ухудшения погоды, особенно во время грозы и кратковременных сильных осадков.

Ранее мы сообщали, что новый супер-Эль-Ниньо угрожает миру рекордной жарой — что ждет Одессу и Украину.