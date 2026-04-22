Ключевые моменты:

Днём 23 апреля ожидаются порывы ветра до 15–17 м/с

В области возможны заморозки на поверхности почвы до 0–2°С

Из-за шторма усиливается минная опасность на побережье

Прогноз погоды в Одессе на 23 апреля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 23 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с, с порывами до 15–17 м/с днём.

Температура воздуха ночью составит 4–6°С, днём потеплеет до 14–16°С.

Погода в Одесской области

По области также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днём местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью — от 1 до 6°С, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0–2°С. Днём воздух прогреется до 13–18°С.

Видимость на автодорогах остаётся хорошей.

Шторм и правила безопасности

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть внимательными к погодным условиям. В случае усиления ветра рекомендуется ограничить передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Следует избегать нахождения под деревьями и линиями электропередач из-за риска падения веток и кабелей.

Также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, возле линий электропередач и на решётках дождеприёмников.

Особую опасность представляет побережье Чёрного моря. Из-за шторма повышается риск срыва морских мин с якорей и их дрейфования вдоль берега. Возможен неконтролируемый подрыв таких объектов. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено к ним приближаться — необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру 102.