Ключевые моменты:

У водителей легковых автомобилей появится возможность бронировать место в электронной очереди.

Запись в очередь будет доступна через приложение Дія, сайт и мобильное приложение є Черги.

Услуга будет доступна как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Бронирование времени пересечения границы: новые возможности для водителей

Приближается пора отпусков и путешествий, что значительно увеличит нагрузку на пункты пересечения границы, в том числе и на Одесщине. Для уменьшения времени ожидания Министерство развития громад и территорий Украины начало разработку новых сервисов в системе є Черга, которые расширят ее использование для легковых автомобилей и обновят возможности для коммерческого транспорта — грузовиков и автобусов, сообщается на сайте Министерства.

Одним из ключевых нововведений станет возможность бронирования места в электронной очереди для легковых автомобилей.

Выбрать дату, место и время пересечения границы можно будет с помощью:

приложения Дія;

сайта є Черги;

мобильного приложения є Черга.

Электронная очередь будет доступна не только для лицензированных перевозчиков, но и для граждан, которые пересекают границу на собственном автомобиле — как украинцам, так и иностранцам.

Министерством запланированы и другие новые функции. В частности, система автоматически проверит наличие страхового полиса «Зеленая карта» при бронировании места в очереди. Пользователю будет достаточно ввести номер транспортного средства.

Для пассажирских перевозчиков также предусмотрено обновление системы: бронирование очереди для транзитных автобусных маршрутов через Украину, возможность повторной регистрации маятниковых рейсов по одному номеру разрешения и механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок.

Также система будет предусматривать приоритет в очереди для отдельных категорий перевозчиков и грузов — в частности, для компаний со статусом АЕО (авторизованный экономический оператор) или для перевозок с таможенными декларациями Т1 и книжками МДП.

Контракт на разработку новых функций уже подписан. В первую очередь планируется упорядочение системы приоритетов для грузовиков и запуск электронной очереди для легковых авто. В сообщении Минразвития указано, что нововведения сначала будут использоваться на отдельных участках пересечения границы.

