Ключевые моменты:

7 июня в Одессе и области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Власти призывают ограничить поездки во время непогоды и не находиться под деревьями.

Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность, поэтому отдых у побережья опасен.

Погода в Одессе

7 июня в Одесской области ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. Городские власти призывают жителей и гостей региона осторожничать, следить за изменениями погодных условий и по возможности ограничить поездки во время непогоды.

По прогнозу синоптиков, в Одессе облачно с прояснениями. Утром и днем ​​прогнозируется умеренный дождь, а днем ​​также возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 16–18°С, днем ​​– 20–22°С. Морская вода прогреется до 17–18°С.

Погода в Одесской области

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем ​​пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. Во время грозы возможны шквалы ветра скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19°С, днем ​​от 20 до 25°С. Утром на отдельных автодорогах области возможна дымка с видимостью 1–2 км.

Из-за ухудшения погодных условий одесситов просят быть особенно внимательными. Пожилым людям, детям и беременным женщинам рекомендуют без необходимости не передвигаться по городу во время непогоды. Также следует избегать пребывания под деревьями, ведь сильный ветер может повлечь за собой падение ветвей и кабелей.

Отдельно отмечается опасность пребывания у моря. Из-за шторма в Черном море сохраняется повышенная минная опасность – существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфование вдоль побережья и прибитие к берегу.

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