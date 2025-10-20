Прогноз погоды в Одессе на 21 октября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 октября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

