Прогноз погоды в Одессе на 21 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Читайте также:
- В Одессе разоблачили наркодилера: то, что нашли в доме, поражает
- Главе Одесского облсовета и его жене НАБУ сообщило о подозрении
- Новый глава Одессы провел первое совещание и определил, с кем ему не по пути
Спросить AII: