Ключевые моменты:
- Запуск проекта «Экономический щит Украины» для раннего выявления экономических угроз.
- Создание Индекса экономической безопасности регионов для приоритезации аналитической работы БЭБ.
- Внедрение политики нулевой терпимости к коррупции среди сотрудников БЭБ и бизнеса.
Подробности презентации
Директор БЭБ подчеркнул, что «Экономический щит» позволит собирать и анализировать данные из всех областей для своевременного реагирования на риски, вместо расследований уже совершенных преступлений.
Индекс экономической безопасности регионов будет служить инструментом для распределения ресурсов и фокусирования усилий на наиболее уязвимых территориях.
Политика нулевой терпимости гарантирует, что любые коррупционные нарушения со стороны сотрудников БЭБ или бизнеса будут иметь немедленные и жесткие последствия.
По словам Цивинского, эти меры должны создать для предпринимателей условия, в которых они смогут исправлять ошибки добровольно, получать поддержку и уверенно инвестировать в развитие. Параллельно в БЭБ началась переаттестация кадров для повышения профессиональных стандартов и доверия к работе ведомства.
