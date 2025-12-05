Ключевые моменты

Ветер усилится до 15–17 м/с — действует «желтый» уровень опасности.

На побережье — шторм и высокая минная опасность.

Возможны падения веток и кабелей, поэтому важно избегать деревьев и ЛЭП.

Прогноз погоды в Одессе на 6 декабря

В течение суток 6 декабря в Одессе и по области сохранится облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается северо-восточный ветер 9–14 м/с, порывы — до 15–17 м/с.

Ночью в Одессе температура составит +3…+5°С, днем — +7…+9°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 декабря

В области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, на севере области до 1°С мороза, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Меры предосторожности

Городские власти просят жителей и гостей Одессы внимательно следить за изменениями погоды. При усилении ветра рекомендуется ограничить передвижения по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Опасно находиться под деревьями — из-за порывов ветра возможны падения веток и кабелей. Автомобили также не следует оставлять под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

Отдельное предупреждение касается побережья: в Черном море из-за шторма резко возросла минная опасность. Морские мины могут срываться с якорей, дрейфовать и прибиваться к берегу. Их неконтролируемый подрыв особенно вероятен в штормовую погоду. При обнаружении подозрительных предметов категорически нельзя к ним приближаться — необходимо сразу звонить 102.