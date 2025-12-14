Погода в Одессе
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 2-4°С тепла,
- днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от 1°С мороза до 4°С тепла,
- днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
