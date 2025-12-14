У моря в Одессе

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 2-4°С тепла,
  • днем 7-9°С тепла.

Также читайте: Одесса приходит в себя после самой массовой атаки: что происходит в городе сейчас.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от 1°С мороза до 4°С тепла,
  • днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: Укрзалізниця изменила расписание пригородных поездов в Одесской области: полный список рейсов.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме