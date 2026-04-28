Ключевые моменты:

В Одессе осадков почти не будет, температура днем составит 10–12°С.

По области местами возможен небольшой дождь и ночные заморозки.

Опасные погодные явления не прогнозируются.

Погода в Одессе 29 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 апреля в Одессе установится облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков синоптики не ожидают.

Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8–10°С, а днем поднимется до 10–12°С, что ниже комфортных весенних значений.

Прогноз по Одесской области

В Одесской области погодные условия будут схожими, однако местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11°С, но в отдельных районах может опуститься до 1–3°С тепла. Также прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0–2°С. Днем воздух прогреется до 10–15°С.

На автодорогах области видимость останется хорошей, что благоприятно для водителей.

В целом сутки пройдут без опасных метеорологических явлений, однако жителям региона стоит учитывать прохладную погоду и возможные ночные заморозки.