Ключевые моменты:
- В Одессе осадков почти не будет, температура днем составит 10–12°С.
- По области местами возможен небольшой дождь и ночные заморозки.
- Опасные погодные явления не прогнозируются.
Погода в Одессе 29 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 апреля в Одессе установится облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков синоптики не ожидают.
Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8–10°С, а днем поднимется до 10–12°С, что ниже комфортных весенних значений.
Читайте также: Море превращается в «масляное болото»: под Одессой экологическая катастрофа из-за обстрела
Прогноз по Одесской области
В Одесской области погодные условия будут схожими, однако местами возможен небольшой дождь.
Температура ночью будет колебаться от 6 до 11°С, но в отдельных районах может опуститься до 1–3°С тепла. Также прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0–2°С. Днем воздух прогреется до 10–15°С.
На автодорогах области видимость останется хорошей, что благоприятно для водителей.
В целом сутки пройдут без опасных метеорологических явлений, однако жителям региона стоит учитывать прохладную погоду и возможные ночные заморозки.