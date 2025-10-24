Ключевые моменты

Подборка бесплатных культурных, образовательных и музыкальных событий в Одессе 24–27 октября.

Фестиваль вина Odesa Wine Fest в Городском саду.

Всеукраинский диктант единства — 27 октября в библиотеках города.

Выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы и встречи с писателями.

События для детей — от «Языковых выкрутасов» до просмотра мультфильма «Мавка. Лесная песня».

Обратите внимание, понедельник, 27 октября будет не менее насыщенным на события, чем выходные! В этот день мы отметим День украинской письменности. Не забудьте, что в 11:00 во многих библиотеках города пройдет «Всеукраинский диктант национального единства».

Одесские улицы снова наполняются ароматом искусства, музыки и живого слова.

Выставки в Одессе

В «Пространстве АРТ кава» открывается выставка Ирины Игнатенко «Калейдоскоп цветов» — нежный разговор красок и света, приглашающий увидеть осень глазами художницы. В библиотеке Грушевского состоится событие «Александр Богомазов. Возвращение» — встреча с мощным модернизмом украинского авангарда.

Бесплатные концерты в Одессе

На Ланжероне взойдет солнце под музыку маэстро Ludovico Einaudi, а на следующее утро прозвучат произведения французских неоклассиков и украинских авторов — мелодии, дышащие морем. В Большом зале Музыкальной академии пройдет концерт «В пространстве ансамблевых звучаний» — настоящий праздник гармонии и исполнительского мастерства.

События для ценителей литературы

Книгарни «Є» готовят серию теплых встреч: от Хеллоуин-оригами до Книжных клубов и презентации сборника ужасов «Скотомогольник». Любителей создавать приглашают на мастер-класс «Коллаж-закладка», а на Европейской площади книжная кофейня Старого Льва откроет разговор «Что читает ивент-мастер Одесской киностудии?». А с понедельника — Областной фестиваль украинской книги, который соберет авторов, издателей и читателей в Библиотеке Грушевского.

История, кино и культура

Дни еврейской культуры приглашают почувствовать глубину истории и богатство традиций. На Одесской киностудии будут говорить о том, как рождалось украинское кино — истории, формирующие нашу память.

Большой праздник вина — фестиваль в Городском саду

В Городском саду будет царить аромат молодого вина — три дня Odesa Wine Fest, а одесские виноделы представят результаты своего труда и атмосферу солнца, музыки и общения.

Куда пойти с ребенком

Малышей ждут «Языковые выкрутасы» в библиотеке №45 — игра, смех и любовь к украинскому слову, а также волшебный мастер-класс по вытынанке в Центральной городской библиотеке для детей на Французском бульваре. В воскресенье в библиотеках города дети смогут посмотреть и обсудить один из кинохитов прошлого года — «Мавка. Лесная песня».

О других концертах, фестивалях и событиях в Одессе вы можете узнать из нашего обзора Топ-5 событий на выходные.

Что: Дни еврейской культуры

Где: Локации города

Когда: 24–26 октября

Что: Odesa Wine Fest

Где: Городской сад

Когда: 24–26 октября, 15–22 октября

Что: Выставка Ирины Игнатенко «Калейдоскоп цветов»

Где: Торговая, 2, Пространство «АРТ кава»

Когда: 24 октября

Что: Музыка маэстро Ludovico Einaudi

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 25 октября, 7:20

Что: Хеллоуин-оригами

Где: Ковальская, 59, Книгарня «Є»

Когда: 25 октября, 12:00

Что: Александр Богомазов. Возвращение

Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 25 октября, 14:00

Что: Мастер-класс «Коллаж-закладка»

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 25 октября, 14:00

Что: Книжный клуб. Обсуждение романа «Rouge»

Где: Ковальская, 59, Книгарня «Є»

Когда: 25 октября, 15:00

Что: Концерт «В пространстве ансамблевых звучаний»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 25 октября, 17:00

Что: Как рождалось украинское кино

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 25 октября, 17:00

Регистрация https://forms.gle/KkyYxSBdnPmu8FTGA

Что: Авторская музыка и произведения французских неоклассиков

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 26 октября, 6:20

Что: Просмотр фильма и обсуждение «Мавка. Лесная песня»

Где: Библиотека города

Когда: 26 октября, 12:00

26 октября в 12:00 Центральная городская детская библиотека г. Одессы по адресу Французский бульвар, 11-А

26 октября в 12:00 Детская библиотека №21 г. Одессы по адресу: Балтиморская, 33

26 октября в 14:00 Одесская сорок пятая детская библиотека по адресу: Королева, 71/1

26 октября в 14:00 Одесская детская библиотека №39 по адресу Варненская , 12/4

26 октября в 15:00 Универсальный читальный зал КУ ЦМБС для детей г. Одессы по адресу: Европейская, 67

Что: Мастер-класс по вытынанке для детей

Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека для детей

Когда: 26 октября, 14:00

Что: Книжный клуб

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 26 октября, 15:00

Что: Презентация сборника ужасов «Скотомогольник»

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 26 октября, 17:00

Что: Что читает ивент-мастер Одесской киностудии?

Где: Европейская площадь, 2, Книгарня-кавярня Старого Лева

Когда: 26 октября, 17:00

Что: Областной фестиваль украинской книги

Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 27 октября, 12:00

Что: Событие для детей «Языковые выкрутасы»

Где: Королева, 71-1, Б-ка №45

Когда: 27 октября, 16:00

Читайте также:

Эпатажные Хамерманы и магическая премьера в цирке: Топ-5 событий Одессы 24–26 октября