Ключевые моменты
- Подборка бесплатных культурных, образовательных и музыкальных событий в Одессе 24–27 октября.
- Фестиваль вина Odesa Wine Fest в Городском саду.
- Всеукраинский диктант единства — 27 октября в библиотеках города.
- Выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы и встречи с писателями.
- События для детей — от «Языковых выкрутасов» до просмотра мультфильма «Мавка. Лесная песня».
Обратите внимание, понедельник, 27 октября будет не менее насыщенным на события, чем выходные! В этот день мы отметим День украинской письменности. Не забудьте, что в 11:00 во многих библиотеках города пройдет «Всеукраинский диктант национального единства».
Одесские улицы снова наполняются ароматом искусства, музыки и живого слова.
Выставки в Одессе
В «Пространстве АРТ кава» открывается выставка Ирины Игнатенко «Калейдоскоп цветов» — нежный разговор красок и света, приглашающий увидеть осень глазами художницы. В библиотеке Грушевского состоится событие «Александр Богомазов. Возвращение» — встреча с мощным модернизмом украинского авангарда.
Бесплатные концерты в Одессе
На Ланжероне взойдет солнце под музыку маэстро Ludovico Einaudi, а на следующее утро прозвучат произведения французских неоклассиков и украинских авторов — мелодии, дышащие морем. В Большом зале Музыкальной академии пройдет концерт «В пространстве ансамблевых звучаний» — настоящий праздник гармонии и исполнительского мастерства.
События для ценителей литературы
Книгарни «Є» готовят серию теплых встреч: от Хеллоуин-оригами до Книжных клубов и презентации сборника ужасов «Скотомогольник». Любителей создавать приглашают на мастер-класс «Коллаж-закладка», а на Европейской площади книжная кофейня Старого Льва откроет разговор «Что читает ивент-мастер Одесской киностудии?». А с понедельника — Областной фестиваль украинской книги, который соберет авторов, издателей и читателей в Библиотеке Грушевского.
История, кино и культура
Дни еврейской культуры приглашают почувствовать глубину истории и богатство традиций. На Одесской киностудии будут говорить о том, как рождалось украинское кино — истории, формирующие нашу память.
Большой праздник вина — фестиваль в Городском саду
В Городском саду будет царить аромат молодого вина — три дня Odesa Wine Fest, а одесские виноделы представят результаты своего труда и атмосферу солнца, музыки и общения.
Куда пойти с ребенком
Малышей ждут «Языковые выкрутасы» в библиотеке №45 — игра, смех и любовь к украинскому слову, а также волшебный мастер-класс по вытынанке в Центральной городской библиотеке для детей на Французском бульваре. В воскресенье в библиотеках города дети смогут посмотреть и обсудить один из кинохитов прошлого года — «Мавка. Лесная песня».
О других концертах, фестивалях и событиях в Одессе вы можете узнать из нашего обзора Топ-5 событий на выходные.
Где: Локации города
Когда: 24–26 октября
Что: Odesa Wine Fest
Где: Городской сад
Когда: 24–26 октября, 15–22 октября
Что: Выставка Ирины Игнатенко «Калейдоскоп цветов»
Где: Торговая, 2, Пространство «АРТ кава»
Когда: 24 октября
Что: Музыка маэстро Ludovico Einaudi
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 25 октября, 7:20
Что: Хеллоуин-оригами
Где: Ковальская, 59, Книгарня «Є»
Когда: 25 октября, 12:00
Что: Александр Богомазов. Возвращение
Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 25 октября, 14:00
Что: Мастер-класс «Коллаж-закладка»
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 25 октября, 14:00
Что: Книжный клуб. Обсуждение романа «Rouge»
Где: Ковальская, 59, Книгарня «Є»
Когда: 25 октября, 15:00
Что: Концерт «В пространстве ансамблевых звучаний»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 25 октября, 17:00
Что: Как рождалось украинское кино
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 25 октября, 17:00
Регистрация https://forms.gle/KkyYxSBdnPmu8FTGA
Что: Авторская музыка и произведения французских неоклассиков
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 26 октября, 6:20
Что: Просмотр фильма и обсуждение «Мавка. Лесная песня»
Где: Библиотека города
Когда: 26 октября, 12:00
- 26 октября в 12:00 Центральная городская детская библиотека г. Одессы по адресу Французский бульвар, 11-А
- 26 октября в 12:00 Детская библиотека №21 г. Одессы по адресу: Балтиморская, 33
- 26 октября в 14:00 Одесская сорок пятая детская библиотека по адресу: Королева, 71/1
- 26 октября в 14:00 Одесская детская библиотека №39 по адресу Варненская, 12/4
- 26 октября в 15:00 Универсальный читальный зал КУ ЦМБС для детей г. Одессы по адресу: Европейская, 67
Что: Мастер-класс по вытынанке для детей
Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека для детей
Когда: 26 октября, 14:00
Что: Книжный клуб
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 26 октября, 15:00
Что: Презентация сборника ужасов «Скотомогольник»
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 26 октября, 17:00
Что: Что читает ивент-мастер Одесской киностудии?
Где: Европейская площадь, 2, Книгарня-кавярня Старого Лева
Когда: 26 октября, 17:00
Что: Областной фестиваль украинской книги
Где: Троицкая, 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 27 октября, 12:00
Что: Событие для детей «Языковые выкрутасы»
Где: Королева, 71-1, Б-ка №45
Когда: 27 октября, 16:00
Читайте также:
Эпатажные Хамерманы и магическая премьера в цирке: Топ-5 событий Одессы 24–26 октября