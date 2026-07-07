Ключевые моменты:

В Одессе и области на 8 июля объявлен «желтый» уровень опасности.

Мэрия призывает избегать пляжей из-за минной опасности, а в городе не парковать машины под деревьями и ЛЭП.

В Одессе днем 8 июля ожидаются умеренный дождь и гроза.

По области во время грозы возможны шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Одессе ночью составит 19-21°С, днем – 28-30°С.

По области дневная температура поднимется до 27-32°С.

Как уберечься от непогоды и минной опасности: предупреждение мэрии

В связи с непогодой городские власти напоминают одесситам и гостям города о необходимости внимательно следить за изменениями погоды. Во время сильного ветра возможны падения веток и обрывы электрических кабелей. Пешеходам рекомендуют осторожно передвигаться под деревьями, а пожилым людям, беременным женщинам и детям – ограничить прогулки и поездки. Водителей просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач, а также на решетках дождеприемников, чтобы не мешать отводу дождевой воды.

Особое внимание мэрия обращает на ситуацию у моря: находиться в пляжной зоне сейчас крайне опасно. Штормовая погода в Черном море значительно усиливает минную опасность. Волны могут сорвать вражеские морские мины с якорей, после чего они начинают дрейфовать вдоль побережья. В шторм возрастает риск неконтролируемого подрыва боеприпасов.

В случае обнаружения предметов, похожих на мины, к ним запрещено приближаться или прикасаться – необходимо сразу звонить в полицию по телефону 102.

Прогноз погоды в Одессе на 7 июля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Днем умеренный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем столбики термометров поднимутся до отметки 28-30°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Днем умеренный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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