Ключевые моменты:

Пик непогоды придется на вторую половину дня среды, 8 июля, и продлится всю ночь на 9 июля.

Ночью во время грозы поднимется шквальный ветер до 15–17 м/с, а по области может насыпать крупный град.

Днем в четверг дожди наконец-то утихнут, а температура упадет до комфортных +24…+26°С.

Прогноз погоды в Одессе и области на 9 июля

Непогода начнет заходить в регион уже сегодня к вечеру. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью Одессу накроет сильный кратковременный дождь с грозой.

Из-за северно-западного ветра ночная прохлада опустит столбики термометров до +16…+18°С в городе и до +13…+18°С по области.

Зато днем в четверг тучи рассеются, осадки прекратятся, а воздух прогреется максимум до +26°С (по области — до +28°С).

К слову, после штормов море снова начало прогреваться и завта синоптики нам обещают воду +18…+19°С.

Для водителей есть хорошая новость: несмотря на ночной апокалипсис, видимость на трассах Одесской области останется отличной.

Сорванные мины и падающие ветки: как уберечь себя и авто

В мэрии традиционно просят одесситов не испытывать судьбу. Во время сильных порывов ветра лучше не ходить под старыми деревьями, массивными ветками и линиями электропередач. Пожилым людям, детям и беременным женщинам во время грозы советуют вообще пересидеть пик непогоды дома.

Важно для автомобилистов: не паркуйте машины под деревьями и проводами — ремонт нынче дорогой. Также не блокируйте колесами ливневки, чтобы городские службы могли вовремя спускать воду с улиц.

Отдельное предупреждение касается любителей погулять у воды. Из-за шторма в Черном море резко выросла минная опасность. Волны легко срывают смертоносные «подарки» с якорей и прибивают к берегу. В такую погоду мина может сдетонировать сама по себе в любой момент. Если заметили на песке или в воде круглый предмет с рожками — не вздумайте подходить или делать селфи, сразу бегите на безопасное расстояние и набирайте 102.