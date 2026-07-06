Ключевые моменты:

7 июля в Одессе днем ​​прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность, поэтому посещать пляжи не рекомендуют.

Погода в Одессе

В Одессе 7 июля ожидается теплая летняя погода, но днем ​​синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Из-за возможного ухудшения погодных условий городские власти призывают жителей и гостей города быть особенно внимательными.

По прогнозу синоптиков, в ночные часы существенных осадков не ожидается, а днем ​​возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, днем ​​– южное, 9–14 м/с. Температура воздуха в Одессе ночью составит 18–20°С, днем ​​воздух прогреется до 27–29°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем ​​местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в области будет 15–20°С ночью и 27–32°С днем.

Отдельно одесситов и туристов предупреждают об опасности нахождения на побережье. Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность: существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфовки вдоль берега и неконтролируемого подрыва. При обнаружении подозрительных предметов или морских мин их категорически нельзя трогать — необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 102.

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