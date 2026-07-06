Ключевые моменты:
- 7 июля в Одессе днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
- Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность, поэтому посещать пляжи не рекомендуют.
Погода в Одессе
В Одессе 7 июля ожидается теплая летняя погода, но днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Из-за возможного ухудшения погодных условий городские власти призывают жителей и гостей города быть особенно внимательными.
По прогнозу синоптиков, в ночные часы существенных осадков не ожидается, а днем возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, днем – южное, 9–14 м/с. Температура воздуха в Одессе ночью составит 18–20°С, днем воздух прогреется до 27–29°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в области будет 15–20°С ночью и 27–32°С днем.
Отдельно одесситов и туристов предупреждают об опасности нахождения на побережье. Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность: существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфовки вдоль берега и неконтролируемого подрыва. При обнаружении подозрительных предметов или морских мин их категорически нельзя трогать — необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 102.
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