Ключевые моменты:

  • Синоптики не прогнозируют опасных явлений на понедельник, 24 ноября.
  • В Одессе – переменная облачность и небольшой ночной дождь.
  • Температура: ночью +5+7°C, днем +8+10°C.
  • По области: ночью +2+7°C, днем +7+12°C.
  • На дорогах местами дымка, видимость 1–2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 24 ноября

В Одессе в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 24 ноября

По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.

На автодорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.

Автор фото – Борис Гройсман

