Ключевые моменты:
- Синоптики не прогнозируют опасных явлений на понедельник, 24 ноября.
- В Одессе – переменная облачность и небольшой ночной дождь.
- Температура: ночью +5+7°C, днем +8+10°C.
- По области: ночью +2+7°C, днем +7+12°C.
- На дорогах местами дымка, видимость 1–2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 24 ноября
В Одессе в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь.
Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С.
Напомним, ранее в Одессе прошел очередной масштабный субботник
Прогноз погоды в Одесской области на 24 ноября
По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь.
Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На автодорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Вы также можете узнать: Пункт пропуска «Орловка» на Одесчине все еще закрыт после атаки дронов.
Автор фото – Борис Гройсман
Спросить AI: