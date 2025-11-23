Ключевые моменты:
- Завтра, 24 ноября, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.
- В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.
- Почасовые графики для бытовых потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59, от 0,5 до 3 очередей.
- ДТЭК предоставил обновленные графики на сутки.
- В течение дня графики могут меняться.
По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.
По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут такими:
При этом в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
Естественно,станет меньше.
Те,кто доживут до конца войны — будут завидовать мёртвым.