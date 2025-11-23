Отключения света

Ключевые моменты:

  • Завтра, 24 ноября, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.
  • В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.
  • Почасовые графики для бытовых потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59, от 0,5 до 3 очередей.
  • ДТЭК предоставил обновленные графики на сутки.
  • В течение дня графики могут меняться.

По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут такими:

Графики на 24 ноября

Графики на 24 ноября2

При этом в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

