Ключевые моменты:

Завтра, 24 ноября, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.

Почасовые графики для бытовых потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59, от 0,5 до 3 очередей.

ДТЭК предоставил обновленные графики на сутки.

В течение дня графики могут меняться.

По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут такими:

При этом в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Читайте также: Война продолжается: массированная атака по Днепру и Запорожью и путаница вокруг «мирного плана» США.