Погода в Одессе 17 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет слабым — переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2–4°С тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 9–11°С.

Прогноз погоды по Одесской области

В области также ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1°С до 4°С тепла, днем — от 8°С до 13°С.

На автодорогах региона видимость хорошая, поэтому погодные условия не должны усложнить движение транспорта.

Погода в Украине 17 марта: где похолодает и где пройдут дожди

По словам синоптика Натальи Диденко, во вторник, 17 марта, в восточных регионах страны заметно похолодает. Речь идет также о Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Здесь днем температура воздуха составит примерно +4…+8 градусов.

Самая теплая погода ожидается в западных областях Украины. Там воздух прогреется до +10…+16 градусов.

На остальной территории страны температура днем будет держаться на уровне +8…+11 градусов. При этом сильного ветра не прогнозируют, поэтому на улице может быть достаточно комфортно, если одеться по погоде.

Синоптик также сообщила, что постепенно в некоторых регионах начнутся небольшие дожди. Осадки ожидаются в восточных областях и в районах Прикарпатья. В большинстве же регионов сохранится сухая и солнечная погода.