Ключевые моменты:
- 10 мая ожидаются умеренные геомагнитные возмущения.
- В группе риска — метеозависимые люди, пожилые и гипертоники.
Магнитные бури 10 мая: прогноз солнечной активности
По данным Центр прогнозирования космической погоды SWPC и спутниковых систем наблюдения, в период с 8 по 11 мая Землю будут затрагивать умеренные геомагнитные колебания. Причиной возмущений стали активные солнечные пятна и выбросы корональной массы.
Однако уже в воскресенье, 10 мая, специалисты прогнозируют стабилизацию магнитосферы. Ожидается, что показатели К-индекса будут находиться на уровне 2–3 баллов, что соответствует спокойному или слабовозмущенному состоянию.
Что такое магнитная буря и как она возникает
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время вспышек.
Когда эти микрочастицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным щитом планеты, вызывая геомагнитные возмущения. Слабые и умеренные бури чаще всего ощущают метеозависимые люди, тогда как сильные геоштормы могут влиять на работу связи, радио и спутниковых систем.
Как облегчить состояние во время магнитных бурь
Врачи рекомендуют в дни геомагнитной активности соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления и пить больше воды. Также специалисты советуют:
- уменьшить употребление кофе и алкоголя;
- отказаться от слишком жирной, соленой и острой пищи;
- пить травяные чаи;
- больше гулять на свежем воздухе;
- по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.