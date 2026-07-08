Ключевые моменты:

Враг бьет баллистическими ракетами, время подлета которых составляет считанные минуты.

В Одессе раздалось два мощных взрыва, над городом — дым.

Взрывы в Одессе вечером 8 июля

Около 19:07 в Одессе и регионе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о баллистической угрозе из Крыма.

Позже одесситы слышали несколько взрывов. Наблюдается активность сил ПВО.

Сейчас над городом поднимается столб черного дыма.

Жителей города и области призывают не покидать укрытия до официального отбоя! Напоминаем о правиле «двух стен» и строжайшем запрете на съемку работы противовоздушной обороны.

Официальная информация от ОВА о масштабах атаки, повреждениях или пострадавших будет опубликована позже. Оставайтесь в безопасных местах!

Напомним, вечером 7 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. По предварительным данным, противник применил ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью. Пострадали 10 человек.